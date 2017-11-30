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16:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре честный полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей

Несколько дней назад правоохранители задержали 67-летнего директора одной из самарских фирм, который предложил их коллеге незаконное денежное вознаграждение.

По данным ГУ МВД по Самарской области, бизнесмен пришел к начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и предложил ему 200 тысяч рублей. Мужчина хотел, чтобы за эти деньги полицейский не стал проводить проверку по факту незаконного оборота алкогольной продукции: компания перевозила спиртное без сопроводительных документов и с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок.

«О произошедшем полицейский доложил руководству. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по Самаре в минувшую субботу, 25 ноября, в момент передачи денег», — сообщили в облГлавке.

По факту произошедшего следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК по Самарской области в отношении директора ООО было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

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