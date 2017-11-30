В Самаре честный полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей

По данным ГУ МВД по Самарской области, бизнесмен пришел к начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и предложил ему 200 тысяч рублей. Мужчина хотел, чтобы за эти деньги полицейский не стал проводить проверку по факту незаконного оборота алкогольной продукции: компания перевозила спиртное без сопроводительных документов и с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок.