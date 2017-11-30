Неизвестные избили главу СК Алушты

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать восьмого ноября вечером на нашего сотрудника, который возвращался домой после работы, напали двое неизвестных и нанесли ему телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что основной версией является нападение в связи с профессиональной деятельностью сотрудника Следственного комитета.

Собеседник агентства добавил, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу Алушты, затем его перевезли в Симферополь. В СК затруднились назвать диагноз и состояние, но оно как минимум средней тяжести или тяжелое.