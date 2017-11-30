ГКСЭ: голого мертвого мужчину нашли на поле под Светлогорском
Судмедэксперты полагают, что это первая в
Судмедэксперты полагают, что это первая в
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Жителя Светлогорского района нашли мертвым на поле, по предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения, сообщили в ГКСЭ.
Специалисты назвали это первым случаем смерти от переохлаждения в этот
«В ночь 26 на 27 ноября в Светлогорском районе произошел летальный случай от переохлаждения. Мужчину нашли мертвым в поле рядом с деревней Высокий полк», — сообщили Sputnik в четверг в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).
По словам экспертов, районный отдел СК проводит проверку по данному факту.
В ходе проверки было установлено, утром 27 ноября местный житель на поле увидел обнаженного мертвого человека.
«На место обнаружения страшной находки выехала
Судебные медики предварительно установили, что причиной смерти явилось переохлаждение, отметили эксперты.
Установлена личность погибшего — это пенсионер 1949 года рождения, житель деревни Паричи Светлогорского района. Он проживал один и злоупотреблял спиртными напитками, сказали в ГКСЭ.