ГКСЭ: голого мертвого мужчину нашли на поле под Светлогорском

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Жителя Светлогорского района нашли мертвым на поле, по предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения, сообщили в ГКСЭ.

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Специалисты назвали это первым случаем смерти от переохлаждения в этот осенне-зимний период.

«В ночь 26 на 27 ноября в Светлогорском районе произошел летальный случай от переохлаждения. Мужчину нашли мертвым в поле рядом с деревней Высокий полк», — сообщили Sputnik в четверг в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

По словам экспертов, районный отдел СК проводит проверку по данному факту.

В ходе проверки было установлено, утром 27 ноября местный житель на поле увидел обнаженного мертвого человека.

«На место обнаружения страшной находки выехала следственно-оперативная группа, которая установила по следам, что он шел один, у мужчины была неуверенная походка, он плутал по полю и неоднократно падал», — рассказали в ГКСЭ.

Судебные медики предварительно установили, что причиной смерти явилось переохлаждение, отметили эксперты.