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17:03 (мск), источник: Sputnik.by

Следователи пояснили, почему дело «Белого легиона» закрыто

Следствие пришло к выводу, что активисты «Белого легиона» не планировали изменять конституционный строй и территориальную целостность государства.

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Следствие пришло к выводу, что действия фигурантов так называемого дела «Белого легиона» только формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования, поэтому в отношении них прекращено уголовное преследование, заявили в СК.

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СК завершил расследование уголовного дела о создании незаконного вооруженного формирования, которое СМИ называют делом «Белого легиона».

«Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что действия фигурантов формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования», — сообщили Sputnik в СК в четверг.

По словам следователей, уголовное преследование в отношении обвиняемых прекращено за отсутствием в деянии состава преступления.

«Дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения», — отметили в СК.

Там также рассказали, что проводимая в группе профессиональная подготовка может быть квалифицирована как боевая подготовка, характерная для личного состава воинского формирования либо для незаконного вооруженного формирования.

Вместе с тем, отметили в СК, в ходе расследования установлено, что действия обвиняемых не были направлены на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности государства, а также на совершение каких-либо иных противоправных деяний.

По версии следствия, действия обвиняемых не обладают общественной опасностью, присущей преступлению, поскольку не причинили существенный вред охраняемым законом интересам и общественным отношениям. С учетом изложенного, данные действия обвиняемых признаны малозначительными, сказали в СК.

Информация о деле «Белого легиона» появилась в апреле 2017 года. Тогда КГБ сообщил о задержании более 20 человек и распространил данные о создании незаконного вооруженного формирования. Государственный телеканал «Беларусь 1» показал фильм «Белый легион черных душ» о подготовке боевиков для совершения вооруженной провокации 25 марта в Минске.

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