В Петербурге курсанта обвинили в подготовке к теракту

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что задержанному в апреле Осипову предъявлено обвинение по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность». В конце октября ему добавили еще одну статью, хотя известно об этом стало только сейчас.

«Двадцать седьмого октября ему предъявлено обвинение в … приготовлении к совершению террористического акта. Осипов вину не признает», — говорится в релизе.

Где и когда планировался теракт, не сообщается. Осипов содержится под стражей, последний раз мера пресечения продлевалась до 8 января.