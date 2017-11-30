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16:25 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге курсанта обвинили в подготовке к теракту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова обвинили в подготовке теракта, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что задержанному в апреле Осипову предъявлено обвинение по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность». В конце октября ему добавили еще одну статью, хотя известно об этом стало только сейчас.

«Двадцать седьмого октября ему предъявлено обвинение в … приготовлении к совершению террористического акта. Осипов вину не признает», — говорится в релизе.

Где и когда планировался теракт, не сообщается. Осипов содержится под стражей, последний раз мера пресечения продлевалась до 8 января.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил по 40 военным специальностям. Среди выпускников вуза — бывший замминистра обороны Владимир Поповкин и летчик-космонавт Юрий Шаргин.

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