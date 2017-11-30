В Петербурге курсанта обвинили в подготовке к теракту
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Курсанта
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Курсанта
Ранее сообщалось, что задержанному в апреле Осипову предъявлено обвинение по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность». В конце октября ему добавили еще одну статью, хотя известно об этом стало только сейчас.
«Двадцать седьмого октября ему предъявлено обвинение в … приготовлении к совершению террористического акта. Осипов вину не признает», — говорится в релизе.
Где и когда планировался теракт, не сообщается. Осипов содержится под стражей, последний раз мера пресечения продлевалась до 8 января.