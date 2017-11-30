Бойцовская собака напала на женщину во дворе дома на севере Москвы
На севере столицы на женщину напала бойцовская собака, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
На севере столицы на женщину напала бойцовская собака, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, на Ленинградском шоссе, д. 130, корп. 1, во дворе дома на женщину напала собака бойцовской породы. На пострадавшей порвана одежда», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что хозяин собаки находится на месте происшествия. Ожидается прибытие городских служб.