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16:44 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Бойцовская собака напала на женщину во дворе дома на севере Москвы

На севере столицы на женщину напала бойцовская собака, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, на Ленинградском шоссе, д. 130, корп. 1, во дворе дома на женщину напала собака бойцовской породы. На пострадавшей порвана одежда», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что хозяин собаки находится на месте происшествия. Ожидается прибытие городских служб.

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9 ноября© Ньюстюб
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