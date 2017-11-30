Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в результате внеплановой проверки ООО «Нижегородское «Строительное управление — 620» («НН «СУ-620») были выявлены нарушения трудовых прав работников, связанных с нарушением срока выплаты зарплат за сентябрь — октябрь 2017 года.

Уголовное дело возбуждено по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Кроме того, в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Ранее сообщалось, что в ноябре был создан штаб по продлению линии метро до станции «Стрелка» под председательством врио губернатора Глеба Никитина. Первое заседание штаба прошло 24 ноября, но, как сообщали в облправительстве, на нем рассматривались только организационные вопросы.

Напомним, строители метро «Стрелка» в начале ноября вновь пожаловались на невыплату заработной платы. Региональная Госинспекция труда в середине ноября выявила почти 34 млн рублей задолженности.

Также напомним, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. 13 сентября текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации-генподрядчика.