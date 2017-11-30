В Ленобласти из-за пневмонии на карантин закрыли еще две школы
С 30 ноября в Сосновом Бору в школах № 1 и № 3 ввели карантин
С 30 ноября в Сосновом Бору в школах № 1 и № 3 ввели карантин
Примечательно, что школа № 3 уже была закрыта на карантин
Ранее ivbg.ru публиковал большой материал о том, как обезопасить себя в период вспышки пневмонии, а также распознать у себя первые симптомы опасного заболевания. Сосновоборский район, согласно информации Роспотребнадзора, оказался в числе опасных по высокому уровню заболеваемости пневмонией.