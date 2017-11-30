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16:46 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти из-за пневмонии на карантин закрыли еще две школы

С 30 ноября в Сосновом Бору в школах № 1 и № 3 ввели карантин из-за пневмонии. Занятия планируют возобновить только 11 декабря.

Источник: AP 2017

Примечательно, что школа № 3 уже была закрыта на карантин из-за вспышки пневмонии в октябре этого года. Дополнительно сообщается, что на время карантина школьников переведут на дистанционную форму обучения.

Ранее ivbg.ru публиковал большой материал о том, как обезопасить себя в период вспышки пневмонии, а также распознать у себя первые симптомы опасного заболевания. Сосновоборский район, согласно информации Роспотребнадзора, оказался в числе опасных по высокому уровню заболеваемости пневмонией.

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