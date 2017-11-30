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17:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Крупную партию оружия изъяли у участников поискового отряда на Дону

Крупная партия оружия изъята у участников поискового отряда в Ростовской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ, у поисковиков изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки Мосина, СВД и «Лебель», автоматы АК-74 и АКМС, пистолеты, более 10 тысяч патронов, а также около 3 кг взрывчатки.

Сообщается, что большая часть оружия была найдена при проведении раскопок в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время изъятое оружие направлено на исследование.

По его результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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