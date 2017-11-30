Крупную партию оружия изъяли у участников поискового отряда на Дону

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ, у поисковиков изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки Мосина, СВД и «Лебель», автоматы АК-74 и АКМС, пистолеты, более 10 тысяч патронов, а также около 3 кг взрывчатки.