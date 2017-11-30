Житель Ростовской области украл семь овец и тут же разделал их на мясо

О пропаже скота сообщила хозяйка животных. Как установили полицейские, молодой человек проник во двор частного домовладения и похитил из загона семь овец, затем погрузил их в свой автомобиль и увез в посадку. Прямо там злоумышленник забил животных и разделал их на мясо, которое собирался продать.