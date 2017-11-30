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17:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области украл семь овец и тут же разделал их на мясо

Участковые Миллеровского района задержали 23-летнего парня, подозреваемого в краже овец.

Источник: Комсомольская правда

О пропаже скота сообщила хозяйка животных. Как установили полицейские, молодой человек проник во двор частного домовладения и похитил из загона семь овец, затем погрузил их в свой автомобиль и увез в посадку. Прямо там злоумышленник забил животных и разделал их на мясо, которое собирался продать.

— Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщает Главное управление МВД по Ростовской области.

Напомним, в начале года на Дону был случай, когда 19-летний парень украл целое стадо быков и пару коней.

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