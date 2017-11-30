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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На заводе в Тольятти опровергают информацию, что у них работал украинский шпион

На тольяттинском судоремонтном заводе заявили, что информация о том, что у них работает украинский шпион, ложная.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали рабочего завода Сергея Сотникова. Мужчина оказался украинским шпионом по прозвищу Серж. Его завербовал некий Даниил. Шпион должен был передавать куратору информацию о кражах и других нарушениях. Перед очередной встречей с Даниилом Сержа и задержали. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

При этом на судоремонтном заводе в Тольятти эту историю считают смешной.

— Это крайне ложная информация. Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет, — приводит слова представителей завода «РИА Новости».

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