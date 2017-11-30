На заводе в Тольятти опровергают информацию, что у них работал украинский шпион

Напомним, сотрудники ФСБ задержали рабочего завода Сергея Сотникова. Мужчина оказался украинским шпионом по прозвищу Серж. Его завербовал некий Даниил. Шпион должен был передавать куратору информацию о кражах и других нарушениях. Перед очередной встречей с Даниилом Сержа и задержали. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

При этом на судоремонтном заводе в Тольятти эту историю считают смешной.