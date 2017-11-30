СК проверит сообщения о похищении малолетнего калининградца
Следственный комитет проверит информацию о похищении малолетнего калининградца, сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Следственный комитет проверит информацию о похищении малолетнего калининградца, сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Как сообщалось ранее, в январе 2014 года мужчина вывез за пределы Калининградской области сына (на тот момент ему было 8 лет). Хотя, по решению суда, мальчик должен был проживать вместе с матерью. Предположительно, отец с сыном могут проживать в Москве или Московской области.
«Организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Наталья Гацко.