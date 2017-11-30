СК проверит сообщения о похищении малолетнего калининградца

Как сообщалось ранее, в январе 2014 года мужчина вывез за пределы Калининградской области сына (на тот момент ему было 8 лет). Хотя, по решению суда, мальчик должен был проживать вместе с матерью. Предположительно, отец с сыном могут проживать в Москве или Московской области.