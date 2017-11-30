В центре Кишинева юноша на иномарке сбил мужчину на «зебре»
На перекрестке улиц проспект Штефана чел Маре и Измаильской в Кишиневе произошло
На перекрестке улиц проспект Штефана чел Маре и Измаильской в Кишиневе произошло
30 ноября, в 12:15 под колесами внедорожника BMW X5 оказался пешеход. 74-летний мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте за пешеходным переходом.
За рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Он не успел увернуть и сбил пенсионера. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации больницы скорой помощи, передает bloknot-moldova/md.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.