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19:38 (мск), источник: Actualitati.md

В центре Кишинева юноша на иномарке сбил мужчину на «зебре»

На перекрестке улиц проспект Штефана чел Маре и Измаильской в Кишиневе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Actualitati.md

30 ноября, в 12:15 под колесами внедорожника BMW X5 оказался пешеход. 74-летний мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте за пешеходным переходом.

За рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Он не успел увернуть и сбил пенсионера. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации больницы скорой помощи, передает bloknot-moldova/md.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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