В Воронежской области парень из мести поджег автомобиль односельчанина

В Богучарском районе задержали 23-летнего безработного, поджегшего автомобиль односельчанина.

В ночь на 24 ноября у 38-летнего жителя села Залиман на «Богучар- Петропавловка» заглох его автомобиль ВАЗ-2112. Ему пришлось оставить машину на дороге и пойти за помощью. А когда вернулся, нашел полыхающую машину. Авто сгорело полностью, потерпевший оценил ущерб в 120 000 рублей.

Полицейские проверили круг общения мужчины, определили лиц, у которых с ним сложились неприязненные отношения. А на месте происшествия оперативники обнаружили следы протектора шин автомобиля, которые впоследствии помогли установить подозреваемого.