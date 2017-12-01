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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области парень из мести поджег автомобиль односельчанина

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Богучарском районе задержали 23-летнего безработного, поджегшего автомобиль односельчанина.

В ночь на 24 ноября у 38-летнего жителя села Залиман на «Богучар- Петропавловка» заглох его автомобиль ВАЗ-2112. Ему пришлось оставить машину на дороге и пойти за помощью. А когда вернулся, нашел полыхающую машину. Авто сгорело полностью, потерпевший оценил ущерб в 120 000 рублей.

Полицейские проверили круг общения мужчины, определили лиц, у которых с ним сложились неприязненные отношения. А на месте происшествия оперативники обнаружили следы протектора шин автомобиля, которые впоследствии помогли установить подозреваемого.

Когда его задержали, 23-летний парень признался, что поджег машину из мести, когда проезжал на «Мицубиси» мимо и увидел знакомый автомобиль брошенным на дороге. Мстительный односельчанин просто налил бензин под двигатель ВАЗа и щелкнул зажигалкой. Теперь ему придется ответить за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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