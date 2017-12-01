СМИ узнали об обвинении сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Французские власти подозревают сенатора Сулеймана Керимова в недоплате €400 млн налогов, сообщает телеканал France 3. В рамках этого дела задержали
Французские власти подозревают сенатора Сулеймана Керимова в недоплате €400 млн налогов, сообщает телеканал France 3. В рамках этого дела задержали
Во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова обвиняют в недоплате €400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости, сообщает телеканал France 3. Кроме того, еще €40 млн были выплачены наличными за услуги по обустройству вилл, в покупке которых подозревают Керимова.
В рамках расследования этого дела французские судебные власти предъявили обвинения женщине, которая работала с ним как риелтор, уточняет телеканал со ссылкой на прокуратуру Ниццы.
По данным телеканала, подозреваемая специализировалась на работе с дорогой недвижимостью в районе мыса Антиб. Она была задержана в конце прошлой недели и сейчас остается под стражей, отмечает телеканал.
Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Судебные власти Франции согласились отпустить миллиардера до суда под залог в €5 млн. Ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.
Сейчас обвинения в рамках расследования этого уголовного дела предъявлены помимо Керимова еще двоим фигурантам —
Представитель Сулеймана Керимова в Совете Федерации не ответил на звонок РБК, в приемной Керимова отказались от комментариев.
О том, что Керимову принадлежат три виллы в коммуне Антиб на юге Франции, сообщила в марте 2017 года Nice Matin. По данным издания, в общей сложности Керимов владеет 90 тыс. кв. м недвижимости, но по документам она считается собственностью швейцарского финансиста Александра Штудхальтера. По версии следствия, стоимость виллы Hier при покупке была занижена в два раза, а часть средств была переведена на счета в Швейцарии, минуя налоговую. Помощник Керимова Алексей Красовский опроверг утверждение, что сенатор является владельцем недвижимости на Лазурном Берегу.
Штудхальтер, которого Nice Matin назвала официальным покупателем виллы под Антибом, в беседе с РБК выразил уверенность в том, что добьется победы в деле, по которому допрашивают Керимова: «Они пытаются использовать прессу для того, чтобы оказать давление на меня и моего друга и