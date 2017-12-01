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04:28 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об обвинении сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов

Французские власти подозревают сенатора Сулеймана Керимова в недоплате €400 млн налогов, сообщает телеканал France 3. В рамках этого дела задержали женщину-риелтора, специализирующуюся на сделках с дорогой недвижимостью.

Источник: РИА "Новости"

Во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова обвиняют в недоплате €400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости, сообщает телеканал France 3. Кроме того, еще €40 млн были выплачены наличными за услуги по обустройству вилл, в покупке которых подозревают Керимова.

В рамках расследования этого дела французские судебные власти предъявили обвинения женщине, которая работала с ним как риелтор, уточняет телеканал со ссылкой на прокуратуру Ниццы.

По данным телеканала, подозреваемая специализировалась на работе с дорогой недвижимостью в районе мыса Антиб. Она была задержана в конце прошлой недели и сейчас остается под стражей, отмечает телеканал.

Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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Судебные власти Франции согласились отпустить миллиардера до суда под залог в €5 млн. Ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Сейчас обвинения в рамках расследования этого уголовного дела предъявлены помимо Керимова еще двоим фигурантам — женщине-риелтору и управляющему вилл, во владении которыми подозревают Керимова, Седрику Фожеру. По данным France 3, суд отпустил его под залог в €140 тыс.

Представитель Сулеймана Керимова в Совете Федерации не ответил на звонок РБК, в приемной Керимова отказались от комментариев.

О том, что Керимову ​принадлежат три виллы в коммуне Антиб на юге Франции, сообщила в марте 2017 года Nice Matin. По данным издания, в общей сложности Керимов владеет 90 тыс. кв. м недвижимости, но по документам она считается собственностью швейцарского финансиста Александра Штудхальтера. По версии следствия, стоимость виллы Hier при покупке была занижена в два раза, а часть средств была переведена на счета в Швейцарии, минуя налоговую. Помощник Керимова Алексей Красовский опроверг утверждение, что сенатор является владельцем недвижимости на Лазурном Берегу.

Штудхальтер, которого Nice Matin назвала официальным покупателем виллы под Антибом, в беседе с РБК выразил уверенность в том, что добьется победы в деле, по которому допрашивают Керимова: «Они пытаются использовать прессу для того, чтобы оказать давление на меня и моего друга и бизнес-партнера. Тем самым они пытаются сделать так, чтобы несправедливо собрать налог».

Керимов выйдет из французской тюрьмы под залог в €5 млн
Во время загрузки произошла ошибка.
23 ноября© Ньюстюб
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