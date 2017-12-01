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08:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже после ДТП с тягачом фургон отбросило на пешехода

Авария случилась на проспекте Патриотов.

Источник: Вести - Воронеж

Водитель тягача Scania R440 столкнулся с фургоном Peugeot Boxer у дома № 5 г на проспекте Патриотов около 13:50 четверга, 30 ноября. После столкновения фургон отбросило на 29-летнего пешехода, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. В результате аварии мужчина получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу.

По данным автоинспекторов, водитель тягача, двигаясь со стороны улицы Комарова, при перестроении допустил столкновение с фургоном, ехавшим в попутном направлении. За рулём Scania находился 54-летний мужчина, а Peugeot управлял 30-летний воронежец. Никто из водителей не пострадал.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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