В Воронеже после ДТП с тягачом фургон отбросило на пешехода
Авария случилась на проспекте Патриотов.
Авария случилась на проспекте Патриотов.
Водитель тягача Scania R440 столкнулся с фургоном Peugeot Boxer у дома № 5 г на проспекте Патриотов около 13:50 четверга, 30 ноября. После столкновения фургон отбросило на 29-летнего пешехода, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. В результате аварии мужчина получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу.
По данным автоинспекторов, водитель тягача, двигаясь со стороны улицы Комарова, при перестроении допустил столкновение с фургоном, ехавшим в попутном направлении. За рулём Scania находился 54-летний мужчина, а Peugeot управлял 30-летний воронежец. Никто из водителей не пострадал.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.