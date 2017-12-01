В Воронеже после ДТП с тягачом фургон отбросило на пешехода

Водитель тягача Scania R440 столкнулся с фургоном Peugeot Boxer у дома № 5 г на проспекте Патриотов около 13:50 четверга, 30 ноября. После столкновения фургон отбросило на 29-летнего пешехода, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. В результате аварии мужчина получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу.