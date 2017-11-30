В Самаре автомобилистка на Porsche столкнулась с трамваем

В четверг, 30 ноября, примерно в 10:00, 52-летняя автомобилистка, получившая права в 1992 году, управляя автомашиной Porsche, следуя по улице Ново-Садовой со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Лейтенанта Шмидта, поворачивая направо на проспект Масленникова в сторону улицы Мичурина, не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся на разрешающий сигнал светофора попутным трамваем под управлением 26-летней девушки с годичным водительским стажем, сообщает volga.news, со ссылкой на пресс-службу в ГУ МВД РФ по Самарской области.