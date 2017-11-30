Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Заворотнюк запретили выезд за границу и арестовали имущество
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8День благодарения
8На Бали проснулся вулкан Агунг
18:42 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре автомобилистка на Porsche столкнулась с трамваем

Из-за ДТП образовалась пробка, движение трамваев остановилось в обе стороны.

В четверг, 30 ноября, примерно в 10:00, 52-летняя автомобилистка, получившая права в 1992 году, управляя автомашиной Porsche, следуя по улице Ново-Садовой со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Лейтенанта Шмидта, поворачивая направо на проспект Масленникова в сторону улицы Мичурина, не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся на разрешающий сигнал светофора попутным трамваем под управлением 26-летней девушки с годичным водительским стажем, сообщает volga.news, со ссылкой на пресс-службу в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП люди не пострадали. Иномарка и трамвай получили механические повреждения.

Из-за случившейся на трамвайных путях дорожной аварии образовалась пробка, движение трамваев остановилось в обе стороны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От кого зависит, сколько мы платим за «коммуналку» - эксперты
Медведев назвал причину бедности россиян
Песков посоветовал не обращаться к Путину через Instagram
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь