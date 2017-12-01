Самарчанку обвиняют в нападении на полицейского, собиравшегося эвакуировать чей-то автомобиль

По версии правоохранителей, 13 октября 2017 г., примерно в 23:30, сотрудник полиции в Промышленном районе обнаружил на стоянке у дома № 89 по ул. Вольской неправильно припаркованный автомобиль. Он зафиксировал это нарушение для последующей эвакуации транспорта.

Там же находилась пьяная А. вместе со знакомым. Женщина была против эвакуации чужой машины, начала нецензурно оскорблять правоохранителя, а потом схватила инспектора за одежду, сорвала нагрудный знак и погон с левого плеча, выбила у него из рук камеру и не менее трех раз ударила его в грудь, а также два раза — по левой ноге.