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08:52 (мск), источник: Volga News

Самарчанку обвиняют в нападении на полицейского, собиравшегося эвакуировать чей-то автомобиль

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летней А., которую подозревали в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, 13 октября 2017 г., примерно в 23:30, сотрудник полиции в Промышленном районе обнаружил на стоянке у дома № 89 по ул. Вольской неправильно припаркованный автомобиль. Он зафиксировал это нарушение для последующей эвакуации транспорта.

Там же находилась пьяная А. вместе со знакомым. Женщина была против эвакуации чужой машины, начала нецензурно оскорблять правоохранителя, а потом схватила инспектора за одежду, сорвала нагрудный знак и погон с левого плеча, выбила у него из рук камеру и не менее трех раз ударила его в грудь, а также два раза — по левой ноге.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Промышленный районный суд.

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