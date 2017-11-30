СК о гибели детей в Могилеве: доведем дело до логического завершения
Иван Носкевич высказался о расследовании обрушения плиты недостроенного дома в Могилеве.
Иван Носкевич высказался о расследовании обрушения плиты недостроенного дома в Могилеве.
1 ноября в Могилеве под рухнувшей плитой недостроенного здания зажало двух мальчиков. Медики констатировали смерть одного, другой умер в реанимации через несколько дней.
Дело переквалифицировано по ч. 2 ст. 144 УК — причинение смерти по неосторожности двум лицам.
— Следствием принимаются все возможные меры для установления круга лиц, причастных как к причинению смерти по неосторожности, так и к служебной халатности из числа должностных лиц Могилевского горисполкома. Ведь, как вы знаете, дополнительно было возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса, — сказал Носкевич.
По версии следствия, несколько человек с начала строительства дома и до момента ЧП ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
— Мы полагаем, что в результате тщательного и планомерного расследования выйдем на предъявление обвинения как по факту причинения смерти по неосторожности, так и по факту служебной халатности со стороны должностных лиц, — заявил председатель СК.