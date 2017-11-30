СК о гибели детей в Могилеве: доведем дело до логического завершения

— Следствием принимаются все возможные меры для установления круга лиц, причастных как к причинению смерти по неосторожности, так и к служебной халатности из числа должностных лиц Могилевского горисполкома. Ведь, как вы знаете, дополнительно было возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса, — сказал Носкевич.