Курсанту нашли сообщников в интернете

По данным «Ъ», Военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило новое уголовное дело в отношении Вадима Осипова по ч. 1 ст. 30-п. б. ч. 3 ст. 205 УК (приготовления к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо повлекшие по неосторожности смерть человека или наступление иных тяжких последствий) и предъявило ему соответствующее обвинение. По всей видимости, информация, позволившая это сделать, была получена в ходе расследования. Отметим, что при последнем продлении меры пресечения военнослужащему (под стражей он будет находиться до 8 января 2018 года) следствие обращало внимание суда на то, что после своего задержания курсант вел активную электронную переписку с неизвестными лицами, в том числе с теми, кто находится за границей, и получал от них определенную поддержку.



19-летний Вадим Осипов, первокурсник топографического факультета ВКА, был задержан и арестован 12 апреля. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). После своего ареста курсант обратился с письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу, из которого стали известны подробности уголовного дела.



В бумагах курсанта был обнаружен тетрадный листок со схемой казармы и планом ее захвата. Произошло это 4 апреля, на следующий день после теракта в петербургском метрополитене, во время которого погибли 16 человек, в том числе и террорист-смертник, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.



Обнаружение этого листка привело к беседе курсанта с представителями ФСБ: военнослужащий рассказал им шутку о минировании академии. Итогом стало последующее задержание Вадима Осипова.



В письме к господину Шойгу курсант объяснил свой интерес к этой теме трагедией в петербургском метрополитене и нападением на полк нацгвардии, происшедшем в Чечне. Оба преступления совершили боевики, связанные с запрещенным в РФ ИГ. Вадим Осипов рисовал схему для того, чтобы, как объясняет он сам, выяснить слабые места в защите своей казармы. При этом военнослужащий предположил, что после теракта «сотрудники ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц»: «На моем примере они, наверное, хотят раскрыть громкое дело об “опасном террористе”, который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию, чтобы взорвать ее изнутри». Добавим, что перед поступлением в ВКА Вадим Осипов успешно прошел стандартную проверку ФСБ.



На это обращение, как уточнил адвокат Виталий Черкасов, последовал ответ из Минобороны, из которого следует, что ведомство не может вмешиваться в расследование уголовного дела.



Сейчас, по информации «Ъ», расследование дела Вадима Осипова завершено. Адвокат Виталий Черкасов заявил, что он и его клиент уже ознакомились с материалами дела и подписали соответствующий протокол. «Мой подзащитный, изучив собранные следствием материалы, считает, что нет никаких доказательств его виновности в инкриминируемых ему деяниях», — сообщил «Ъ» защитник, отказавшись ответить на другие вопросы, поскольку дал подписку о неразглашении.