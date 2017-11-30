Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Заворотнюк запретили выезд за границу и арестовали имущество
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8День благодарения
8На Бали проснулся вулкан Агунг
22:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Курсанту нашли сообщников в интернете

Закончено дело о подготовке теракта в Военно-космической академии.

«Ъ» стало известно о завершении расследования резонансного уголовного дела в отношении курсанта Военно-космической академии имени Можайского (ВКА) Вадима Осипова. Он был задержан в апреле этого года по обвинению в содействии террористической деятельности. По предварительным данным, курсант, якобы принявший ислам, готовил план захвата своей казармы. К концу следствия военнослужащему предъявили дополнительное обвинение в приготовлениях к террористическому акту. Адвокат Виталий Черкасов заявил «Ъ», что его подзащитный по-прежнему настаивает на своей невиновности, но от подробных комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

По данным «Ъ», Военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбудило новое уголовное дело в отношении Вадима Осипова по ч. 1 ст. 30-п. б. ч. 3 ст. 205 УК (приготовления к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо повлекшие по неосторожности смерть человека или наступление иных тяжких последствий) и предъявило ему соответствующее обвинение. По всей видимости, информация, позволившая это сделать, была получена в ходе расследования. Отметим, что при последнем продлении меры пресечения военнослужащему (под стражей он будет находиться до 8 января 2018 года) следствие обращало внимание суда на то, что после своего задержания курсант вел активную электронную переписку с неизвестными лицами, в том числе с теми, кто находится за границей, и получал от них определенную поддержку.

19-летний Вадим Осипов, первокурсник топографического факультета ВКА, был задержан и арестован 12 апреля. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). После своего ареста курсант обратился с письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу, из которого стали известны подробности уголовного дела.

В бумагах курсанта был обнаружен тетрадный листок со схемой казармы и планом ее захвата. Произошло это 4 апреля, на следующий день после теракта в петербургском метрополитене, во время которого погибли 16 человек, в том числе и террорист-смертник, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Обнаружение этого листка привело к беседе курсанта с представителями ФСБ: военнослужащий рассказал им шутку о минировании академии. Итогом стало последующее задержание Вадима Осипова.

В письме к господину Шойгу курсант объяснил свой интерес к этой теме трагедией в петербургском метрополитене и нападением на полк нацгвардии, происшедшем в Чечне. Оба преступления совершили боевики, связанные с запрещенным в РФ ИГ. Вадим Осипов рисовал схему для того, чтобы, как объясняет он сам, выяснить слабые места в защите своей казармы. При этом военнослужащий предположил, что после теракта «сотрудники ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц»: «На моем примере они, наверное, хотят раскрыть громкое дело об “опасном террористе”, который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию, чтобы взорвать ее изнутри». Добавим, что перед поступлением в ВКА Вадим Осипов успешно прошел стандартную проверку ФСБ.

На это обращение, как уточнил адвокат Виталий Черкасов, последовал ответ из Минобороны, из которого следует, что ведомство не может вмешиваться в расследование уголовного дела.

Сейчас, по информации «Ъ», расследование дела Вадима Осипова завершено. Адвокат Виталий Черкасов заявил, что он и его клиент уже ознакомились с материалами дела и подписали соответствующий протокол. «Мой подзащитный, изучив собранные следствием материалы, считает, что нет никаких доказательств его виновности в инкриминируемых ему деяниях», — сообщил «Ъ» защитник, отказавшись ответить на другие вопросы, поскольку дал подписку о неразглашении.

В 83-й военной прокуратуре от комментариев отказались, предложив обратиться в прокуратуру РВСН, где не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ», поступило ли к ним дело курсанта на утверждение обвинения и последующую передачу в суд. Скорее всего, Вадим Осипов предстанет перед Московским окружным военным судом, которому подсудны уголовные дела террористической направленности. Разбирательство МОВС будет проводить на выездной сессии в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Владимир Путин показал себя знатоком свободной любви и партийной дисцип
Как прошел конкурс красоты «Мисс Вселенная-2017»
Медведев назвал причину бедности россиян
Песков посоветовал не обращаться к Путину через Instagram
Шестеро российских лыжников временно отстранены от соревнований
В Киеве опровергли просьбу патриарха Филарета о помиловании
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Заболотный и «Краснодар», Миранчуки и «Спартак», Швец и «Зенит» Интриги трансферной зимы
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь