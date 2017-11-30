Тело загадочно пропавшего парня в Алматы нашли в озере
В Алматы нашли тело 24-летнего Алихана Ишимова, который пропал при загадочных обстоятельствах две недели назад, сообщает КТК.
В Алматы нашли тело 24-летнего Алихана Ишимова, который пропал при загадочных обстоятельствах две недели назад, сообщает КТК.
Алихан Ишимов пропал 16 ноября. Как рассказала мать парня, в этот день Алихану позвонили друзья, сообщили о поломке машины и просили помочь ее починить.
Парень сразу же выехал. А уже около полуночи позвонил и сказал, что возвращается, но домой так и не вернулся. Его машину с нетронутыми вещами на следующий день обнаружили возле так называемого «Аэропортовского озера».
Внутри авто находились документы, ключи, деньги и даже мобильный телефон. Все эти ценные вещи оставались нетронутыми. К поиску пропавшего подключились волонтеры и кинологи с собаками. Они несколько раз прочесали дворы и территорию близ водоема. Но найти парня на суше не удалось.
Позже следователи решили спустить часть озера. Именно там и обнаружили тело. Родители Алихана уже опознали сына. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты.