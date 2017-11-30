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23:20 (мск), источник: Tengrinews

Тело загадочно пропавшего парня в Алматы нашли в озере

В Алматы нашли тело 24-летнего Алихана Ишимова, который пропал при загадочных обстоятельствах две недели назад, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

Алихан Ишимов пропал 16 ноября. Как рассказала мать парня, в этот день Алихану позвонили друзья, сообщили о поломке машины и просили помочь ее починить.

Парень сразу же выехал. А уже около полуночи позвонил и сказал, что возвращается, но домой так и не вернулся. Его машину с нетронутыми вещами на следующий день обнаружили возле так называемого «Аэропортовского озера».

Внутри авто находились документы, ключи, деньги и даже мобильный телефон. Все эти ценные вещи оставались нетронутыми. К поиску пропавшего подключились волонтеры и кинологи с собаками. Они несколько раз прочесали дворы и территорию близ водоема. Но найти парня на суше не удалось.

Позже следователи решили спустить часть озера. Именно там и обнаружили тело. Родители Алихана уже опознали сына. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты.

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