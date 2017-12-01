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02:13 (мск), источник: РИА Новости

Аргентина прекращает спасательную операцию моряков пропавшей подлодки

МЕХИКО, 1 дек — РИА Новости. Аргентина прекращает операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан», но продолжает поиск самой субмарины, заявил в четверг официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Источник: AP 2017

На пресс-конференции, транслировавшейся в интернете, он сообщил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, но никаких следов ни людей, ни самой подлодки найдено не было.

«Более чем в два раза мы превысили число дней, определенных для возможности спасения экипажа. Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти лодку не удалось. Спасенных не будет», — сказал Бальби.

По его словам, в связи с прекращением спасательной операции три судна, работавшие в океане, сейчас временно возвращаются на базу в Комодоро-Ривадавии. Однако затем поиск субмарины будет продолжен, причем к нему присоединяться и другие суда, в том числе «Мальвинские острова», которое доставит в зону поиска российское оборудование.

Ранее источник в ВМС Аргентины сообщил РИА Новости, что судно «Мальвинские острова» готовится в порту Комодоро-Ривадавия для погрузки российского глубоководного аппарата «Пантера Плюс». Сроки отплытия судна пока не определены.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».

Россия направила на поиски подлодки специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

Российские специалисты присоединяются к поискам аргентинской подлодки
Во время загрузки произошла ошибка.
25 ноября© Ньюстюб
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