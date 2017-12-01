Таксист в Приморье разыграл целый спектакль ради чужого имущества

Он попросил воспользоваться телефоном клиента и вышел на улицу из машины, где к нему подошли два молодых человека и похитили мобильное средство связи, скрывшись с места происшествия. Позже стало известно, что водитель такси оказался в сговоре со злоумышленниками. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 11 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Два похитителя заключены под стражу. Водитель такси отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Таисия Масина.