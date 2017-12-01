Таксист в Приморье разыграл целый спектакль ради чужого имущества

Он попросил воспользоваться телефоном клиента и вышел на улицу из машины, где к нему подошли два молодых человека и похитили мобильное средство связи, скрывшись с места происшествия. Позже стало известно, что водитель такси оказался в сговоре со злоумышленниками. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 11 тысяч рублей.