Комсомольчанин тайно продал чужой гараж

В полицию обратился владелец гаража. Он рассказал, что металлический бокс тайно вывезли со двора его дома. Позже правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Ранее тот уже был судим.

Как выяснилось, фигурант заметил, что гараж долгое время не используется хозяином и продал его по объявлению. Новые владельцы сами вывезли гараж, при этом они ничего не заподозрили.