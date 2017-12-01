Комсомольчанин тайно продал чужой гараж
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В полицию обратился владелец гаража. Он рассказал, что металлический бокс тайно вывезли со двора его дома. Позже правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Ранее тот уже был судим.
Как выяснилось, фигурант заметил, что гараж долгое время не используется хозяином и продал его по объявлению. Новые владельцы сами вывезли гараж, при этом они ничего не заподозрили.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Гараж полицейские изъяли и вернули потерпевшему.