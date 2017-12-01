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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин тайно продал чужой гараж

В Комсомольске-на-Амуре местный житель продал гараж без ведома его хозяев. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В полицию обратился владелец гаража. Он рассказал, что металлический бокс тайно вывезли со двора его дома. Позже правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Ранее тот уже был судим.

Как выяснилось, фигурант заметил, что гараж долгое время не используется хозяином и продал его по объявлению. Новые владельцы сами вывезли гараж, при этом они ничего не заподозрили.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Гараж полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

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