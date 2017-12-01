Ни стыда, ни совести: парень стащил имущество погибших в Л-410 в Нелькане
Молодой человек воспользовался тем, что на него никто не смотрел.
Молодой человек воспользовался тем, что на него никто не смотрел.
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Раньше молодого человека привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». В его отношении избрали меру пресечения — обязательство о явке.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Межгосударственный авиационный комитет исследовал данные из «чёрных ящиков» самолёта, потерпевшего крушение в Нелькане. По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с одним из двигателей — он перешёл в