Ни стыда, ни совести: парень стащил имущество погибших в Л-410 в Нелькане

Источник: РИА "Новости"

В Аяно-Майском районе Хабаровского края полиция поймала молодого человека, который забрался в разбившийся Л-410 и стащил оттуда имущество погибших. Парень поживился на сумму больше 63 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в краже двух планшетных компьютеров и мобильного телефона с места крушения самолёта Л-410 в селе Нелькан. Стоимость вещей составляет свыше 63 тысяч рублей. Злоумышленник, находясь на месте катастрофы, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает.

Раньше молодого человека привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». В его отношении избрали меру пресечения — обязательство о явке.