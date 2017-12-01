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03:17 (мск), источник: Восток Медиа

Ни стыда, ни совести: парень стащил имущество погибших в Л-410 в Нелькане

Молодой человек воспользовался тем, что на него никто не смотрел.

Источник: РИА "Новости"

В Аяно-Майском районе Хабаровского края полиция поймала молодого человека, который забрался в разбившийся Л-410 и стащил оттуда имущество погибших. Парень поживился на сумму больше 63 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в краже двух планшетных компьютеров и мобильного телефона с места крушения самолёта Л-410 в селе Нелькан. Стоимость вещей составляет свыше 63 тысяч рублей. Злоумышленник, находясь на месте катастрофы, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает.

Раньше молодого человека привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». В его отношении избрали меру пресечения — обязательство о явке.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Межгосударственный авиационный комитет исследовал данные из «чёрных ящиков» самолёта, потерпевшего крушение в Нелькане. По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с одним из двигателей — он перешёл в бета-режим, и Л-410 начало кренить вправо. МАК порекомендовал проверить все двигатели на самолётах этого типа.

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