Жителя Хабаровского края лишили свободы за смерть двоих его друзей

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор жителю Хабаровского края, из-за которого погибли двое его друзей. Находясь за рулём, мужчина нарушил правила дорожного движения и допустил ДТП, в котором его приятели скончались.

Следователи выяснили, что житель села Вознесенского в Амурском районе в начале июня 2017 года ехал по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на технически исправном автомобиле Nissan Teana, в салоне которого находились трое его друзей. Водитель нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость при повороте для проведения безопасного манёвра. В результате автомобиль съехал с трассы и опрокинулся. От полученных травм двое находящихся на заднем сидении автомобиля пассажиров скончались на месте ДТП.