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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Хабаровского края лишили свободы за смерть двоих его друзей

Из-за небрежности водителя произошло ДТП, в котором погибли приятели.

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор жителю Хабаровского края, из-за которого погибли двое его друзей. Находясь за рулём, мужчина нарушил правила дорожного движения и допустил ДТП, в котором его приятели скончались.

Следователи выяснили, что житель села Вознесенского в Амурском районе в начале июня 2017 года ехал по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на технически исправном автомобиле Nissan Teana, в салоне которого находились трое его друзей. Водитель нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость при повороте для проведения безопасного манёвра. В результате автомобиль съехал с трассы и опрокинулся. От полученных травм двое находящихся на заднем сидении автомобиля пассажиров скончались на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в ходе предварительного следствия и на судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он добровольно оказывает помощь семьям погибших друзей. Суд, учитывая все эти обстоятельства и мнение потерпевших, приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно. Ему также назначили испытательный срок — три года. На такое же время злоумышленника лишили водительских прав.

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