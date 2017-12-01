Во Владивостоке наказали женщину, не пропустившую скорую

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

За препятствование проезду машины скорой помощи во Владивостоке привлекли к ответственности 35-летнюю жительницу Владивостока. Нарушительница свою вину отрицать не стала, ей выписали штраф, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В социальных сетях размещен видеоматериал, на котором очевидцы запечатлели момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan Terrano.

Установлено, что женщина — водитель внедорожника, двигаясь в районе дома № 21 по улице Нейбута, не пропустила автомашину скорой медицинской помощи, ехавшую на вызов.

По данному факту полиция провела проверку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

Инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 35-летняя женщина-водитель свою вину отрицать не стала.

Нарушительница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непредставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом).

Отметим, что в 2017 году женщину привлекали к административной ответственности за нарушение скоростного режима.