Три человека погибли на пожаре в Осинском районе
На месте трагедии работают следователи.
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На месте трагедии работают следователи.
В Осинском районе проводится доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни трех человек, сообщает
Трагедия произошла 30 ноября в селе Бильчир. При возгорании одного из домов по переулку Пионерский погибли три человека. Погибшие — женщины.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.