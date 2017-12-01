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04:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Три человека погибли на пожаре в Осинском районе

На месте трагедии работают следователи.

В Осинском районе проводится доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни трех человек, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла 30 ноября в селе Бильчир. При возгорании одного из домов по переулку Пионерский погибли три человека. Погибшие — женщины.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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