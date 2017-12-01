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07:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске известный музыкант попал в реанимацию после ДТП: родственники просят о помощи

Авария для Александра Церпята обернулась тяжелыми последствиями.

В Новосибирске впал в реанимацию после страшного ДТП известный музыкант Александр Церпята. Авария произошла 28 ноября в 22:00 на перекрестке улиц Северной и Светлановской. Участниками аварии стали седан Toyota Avensis и хэтчбек Toyota Allex. По словам очевидцев в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», один из автомобилей въехал в опору линии электропередачи.

В результате аварии автомобиль Allex перевернулся, после чего ему оторвало крышу, а седан также получил значительные повреждения. У 48-летнего водителя «Тойоты Короллы» открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа и закрытый перелом рёбер.

— Люди добрые! Попал в беду, автор душевных песен и просто хороший человек Александр Николаевич Церпята. Сейчас он находится в реанимации. Просим откликнуться всех, кто знаком с ним и может оказать любую помощь, пожалуйста обращайтесь по телефонам: 8−913−987−75−77 или 8−913−900−19−64 — публикует призыв о помощи на своей личной странице во «Вконтакте» Виталий Гасаев — КВНщик и певец.

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