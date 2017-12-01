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04:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске для остановки лихача на BMW полицейским пришлось стрелять

Во время погони автомобилист протаранил несколько автомобилей.

В Иркутске инспекторы ГИБДД применили оружие для остановки водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 30 ноября областного центра. Экипаж ДПС, прибывший на пересечение улиц Тимирязева и Байкальская, где произошло столкновение седана BMW с маршруткой, был вынужден организовать преследование водителя иномарки, который решил скрыться с места аварии.

На требования остановиться автомобилист не реагировал. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, проезжая на красные сигналы светофоров, подвергая реальной угрозе жизнь и здоровье пешеходов и водителей.

К преследованию незамедлительно подключились еще экипажи ДПС. Настигнуть машину полицейским удалось в районе улицы Верхняя Набережная. В этот момент очевидцем происходящего оказался 63-летний иркутянин, который без раздумий принял решение помочь стражам правопорядка и перегородил путь лихачу своим джипом «Тойота-Сурф». После столкновения с ним водитель оказался блокирован подоспевшим нарядом полиции. Несмотря на это нарушитель пытался прорваться, повредив находящийся рядом малолитражный автомобиль Daihatsu и 2 служебных автомобиля.

Для успокоения гонщика автоинспекторы выстрелили из табельного оружия несколько раз в воздух, а после пробили колеса водителя иномарки. В результате нарушитель остановился.

Выяснилось, что за рулем BMW находился 26-летний шелеховчанин. Полицейские передали его врачам для прохождения медосвидетельствования на алкоголь. По факту погони проводится проверка. За помощь правоохранителям неравнодушного иркутянина поощрят.

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