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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске автомобиль провалился в яму с кипятком

Яма образовалась в результате коммунальной аварии.

В Красноярске на улице Вавилова в районе дома № 45 прорвало горячее водоснабжение, в яму с кипятком провалилась иномарка, за рулём которой сидела женщина. Как сообщают очевидцы, её увозили на скорой помощи.

Также свидетели происшествия сообщают, что несколькими длями до этого из канализационного люка шёл горячий пар. Сегодня утром, 1 декабря около 8 утра, канализацию прорвало и кипяток хлынул на проезжую часть, образовался туман. «Видимость была нулевая, не было видно габариты впереди идущих автомобилей, да что там габариты не было видно фары встречных авто», — пишет в социальных сетях Денис Погодин.

По данным ГИБДД, пострадавших в дтп нет, а вот для проезда участок дорогиперекрыт. Объезжать его лучше по ул. Корнетова и ул. Семафорная. Со стороны Корнетова установлены все дорожные знаки, обозначающие проведение ремонтных работ. В настоящее время на ул. Вавилова находятся сотрудники ГИБДД, которые помогают водителям и регулируют дорожное движение. На место уже подъехали спец. службы.

Напомним, в мае 2014 года на ул. Вавилова, автобус въехал в фонтан с кипятком, пострадали 11 человек.

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