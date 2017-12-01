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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасатели потеряли надежду найти пропавшего в Приморье егеря

Исчезнувший в Приморье егерь так и не найден, спасатели покинули ареал поиска. сообщили Deita. ru в ГУ МЧС Приморья.

В конце ноября спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина, который 13 ноября ушёл из лесной сторожки в лесной массив в районе Смольнинского участкового лесничества Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результата не дали. Вчера поисковая группа убыла из посёлка Анучино в место постоянной дислокации — город Спасск-Дальний.

Было обследовано 25 кв. км лесного массива и береговой черты.

Михаил Грач.

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