Спасатели потеряли надежду найти пропавшего в Приморье егеря

В конце ноября спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина, который 13 ноября ушёл из лесной сторожки в лесной массив в районе Смольнинского участкового лесничества Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся.