Спасатели потеряли надежду найти пропавшего в Приморье егеря
Исчезнувший в Приморье егерь так и не найден, спасатели покинули ареал поиска. сообщили Deita. ru в ГУ МЧС Приморья.
Исчезнувший в Приморье егерь так и не найден, спасатели покинули ареал поиска. сообщили Deita. ru в ГУ МЧС Приморья.
В конце ноября спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина, который 13 ноября ушёл из лесной сторожки в лесной массив в районе Смольнинского участкового лесничества Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результата не дали. Вчера поисковая группа убыла из посёлка Анучино в место постоянной дислокации — город
Было обследовано 25 кв. км лесного массива и береговой черты.
Михаил Грач.