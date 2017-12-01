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08:06 (мск), источник: Om1.ru

В связи с отравлениями в омской гимназии закрыли столовую

Региональный СКР, Роспотребнадзор и Минздрав устанавливают причины появления острой кишечной инфекции в учебном заведении.

Как ранее писал Om1.ru, накануне в гимназии № 159 произошло ЧП. В четверг, 30 ноября, на занятия не пришли 17 ребят. У 10 из них медики подозревают кишечную инфекцию. Еще семеро остались дома из-за плохого самочувствия, но за медицинской помощью не обращались.

Следователи регионального СКР проводят по данному факту проверку.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области совместно с Минздравом взяли на контроль ситуацию. Сейчас ведется активное выявление больных, медицинский осмотр и лабораторное обследование всех, кто был в контакте с заболевшими, а также проводится отбор проб с объектов внешней среды для лабораторного исследования для установления причин и условий появления острой кишечной инфекцией среди учащихся.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, столовую в гимназии временно закрыли.

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