В связи с отравлениями в омской гимназии закрыли столовую

Как ранее писал Om1.ru, накануне в гимназии № 159 произошло ЧП . В четверг, 30 ноября, на занятия не пришли 17 ребят. У 10 из них медики подозревают кишечную инфекцию. Еще семеро остались дома из-за плохого самочувствия, но за медицинской помощью не обращались.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области совместно с Минздравом взяли на контроль ситуацию. Сейчас ведется активное выявление больных, медицинский осмотр и лабораторное обследование всех, кто был в контакте с заболевшими, а также проводится отбор проб с объектов внешней среды для лабораторного исследования для установления причин и условий появления острой кишечной инфекцией среди учащихся.