По шесть лет колонии получили подростки, сделавшие инвалидом новосибирца

Малолетние разбойники осуждены в Новосибирске. Приговоры им вынес Октябрьский районный суд. Компания молодых людей от 14 до 17 лет от роду осенью прошлого года совершила жестокое преступление — палками избили мужчину. Потерпевший стал инвалидом.

— Одев на лица медицинские маски, вооружившись деревянной палкой, злоумышленники пошли нападать на случайных прохожих. На пути преступников встретился 39-летний мужчина, которому они совместно, применяя палку, нанесли множественные удары по голове и телу. Били до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание. — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.