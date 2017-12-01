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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

По шесть лет колонии получили подростки, сделавшие инвалидом новосибирца

Выпившие юноши отправились избивать палками прохожих, им навстречу попался 39-летний мужчина.

Малолетние разбойники осуждены в Новосибирске. Приговоры им вынес Октябрьский районный суд. Компания молодых людей от 14 до 17 лет от роду осенью прошлого года совершила жестокое преступление — палками избили мужчину. Потерпевший стал инвалидом.

— Одев на лица медицинские маски, вооружившись деревянной палкой, злоумышленники пошли нападать на случайных прохожих. На пути преступников встретился 39-летний мужчина, которому они совместно, применяя палку, нанесли множественные удары по голове и телу. Били до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание. — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.

У избитого подростки забрали дешевый мобильный телефон и иконку. Во время преступления все пятеро участников избиения были пьяны. Свою вину они не признали. Однако, суд счел доказательства обвинения убедительными. Двое из нападавших проведут по 6 лет, трое — по шесть лет и 2 месяца в колонии.

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