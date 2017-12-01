Глава Кропачево пойдет под суд за превышение полномочий

По данным материалов уголовного дела, в 2014 году Гайнетдинов от имени муниципалитета заключил договор социального найма квартиры стоимостью более 250 тысяч рублей для своего родственника. При этом, мужчина не был малоимущим. Квартиру, которую он получил бесплатно, затем продал. Уголовное дело направлено в суд.