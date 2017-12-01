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07:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Глава Кропачево пойдет под суд за превышение полномочий

Cледственный комитет по региону завершил расследование уголовного дела бывшего главы Кропачевского городского поселения Галимьяна Гайнетдинова.

Его будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным материалов уголовного дела, в 2014 году Гайнетдинов от имени муниципалитета заключил договор социального найма квартиры стоимостью более 250 тысяч рублей для своего родственника. При этом, мужчина не был малоимущим. Квартиру, которую он получил бесплатно, затем продал. Уголовное дело направлено в суд.

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