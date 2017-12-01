Из Волги в Старом Победилово в Казани достали тело мужчины
(Казань, 30 ноября, «Татар-информ»). Тело неизвестного мужчины обнаружили водолазы в Волге неподалеку от Старого Победилова, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 30 ноября, «Татар-информ»). Тело неизвестного мужчины обнаружили водолазы в Волге неподалеку от Старого Победилова, сообщили ИА «Татар-информ» в
В 12.50 из Волги на территории Приволжского района Казани водолазы ЗПСО № 2 извлекли тело мужчины.
Кем был мужчина и по какой причине утонул, в настоящее время устанавливается.