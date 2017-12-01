В Крыму избили палками бывшего омского следователя
Неизвестные напали на руководителя следственного отдела по Алуште Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Крыму Константина Гирякова.
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Неизвестные напали на руководителя следственного отдела по Алуште Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Крыму Константина Гирякова.
Инцидент произошел в городе Алушта на улице Ленина. В качестве орудия нападавшие использовали палки.
В настоящий момент Константин Гиряков находится в реанимации Алуштинской горбольницы с
По факту покушение на жизнь возбуждено уголовное дело.
Константин Гиряков работал с 2000 по 2014 годы на различных должностях в прокуратуре Омской области и СКР по Омской области. С 2007 по 2012 год работал заместителем прокурора Октябрьский округа. Перед переездом в Крым (2012 по 2014) занимал пост руководителя следственного отдела по Ленинскому административному округу СУ СКР по Омской области.