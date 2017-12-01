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07:10 (мск), источник: СуперОмск

В Крыму избили палками бывшего омского следователя

Неизвестные напали на руководителя следственного отдела по Алуште Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Крыму Константина Гирякова.

Инцидент произошел в городе Алушта на улице Ленина. В качестве орудия нападавшие использовали палки.

В настоящий момент Константин Гиряков находится в реанимации Алуштинской горбольницы с черепно-мозговой травмой.

По факту покушение на жизнь возбуждено уголовное дело.

Константин Гиряков работал с 2000 по 2014 годы на различных должностях в прокуратуре Омской области и СКР по Омской области. С 2007 по 2012 год работал заместителем прокурора Октябрьский округа. Перед переездом в Крым (2012 по 2014) занимал пост руководителя следственного отдела по Ленинскому административному округу СУ СКР по Омской области.

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