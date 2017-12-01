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07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

За пьяным нарушителем в Челябинске гнались 7 машин ГИБДД

Догонять водителя в состоянии алкогольного опьянения пришлось инспекторам ГИБДД утром 30 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «ЮЖный Урал».

У дома № 53 по ул. Гагарина патруль ДПС заметил «Ниву», которая резко перестраивалась из одного ряда в другой и без конца меняла скорость.

Водитель на сигналы остановиться никак не реагировал. Тогда полицейские бросились в погоню.

«В ходе движения водитель “Нивы” неоднократно создавал аварийно-опасные ситуации на дороге, подвергал опасности других участников дорожного движения. Содействие наряду ДПС в задержании нарушителя оказали еще семь экипажей, дежуривших в этом же районе», — сообщили в пресс-службе регионального Главка.

Погоня длилась длилось около десяти минут — до места блокировки нарушителя патрульными автомобилями.

Выяснилось, что нарушитель — 22-летний уроженец Курганской области. Водительских прав не имеет. Молодой человек был явно нетрезв, однако от медицинского освидетельствования отказался. Также установлено, что машину курганец похитил у дома по улице Новороссийской.

В дальнейшем стало известно, что нарушитель уже семь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровтью), 158 (кража) и 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ. Сейчас полициейские проводят дальнейшие необходимые процессуальные действия.

Служба информации cheltv.ru.

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