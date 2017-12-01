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07:53 (мск), источник: АиФ Уфа

Восемь человек эвакуировали во время пожара в квартире в Уфе

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ночью первого декабря в Уфе произошёл серьёзный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В диспетчерскую в 02:25 сообщили о возгорании в двухкомнатной квартире на улице бульвар Хадии Давлетшиной. Огонь тушили почти полчаса 15 человек на шести машинах. Во время тушения пожара из опасной зоны эвакуировали восемь человек.

МЧС республики предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности.

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