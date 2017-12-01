Восемь человек эвакуировали во время пожара в квартире в Уфе
О погибших и пострадавших не сообщается.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Ночью первого декабря в Уфе произошёл серьёзный пожар, сообщает
В диспетчерскую в 02:25 сообщили о возгорании в двухкомнатной квартире на улице бульвар Хадии Давлетшиной. Огонь тушили почти полчаса 15 человек на шести машинах. Во время тушения пожара из опасной зоны эвакуировали восемь человек.
МЧС республики предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности.