Бухгалтер образовательного учреждения в Хабаровском крае похитила крупную сумму денег
На протяжении четырех лет женщина начисляла себя завышенную зарплату.
На протяжении четырех лет женщина начисляла себя завышенную зарплату.
Хабаровск, 1 декабря, AmurMedia.
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В рамках оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу
По подозрению в совершении данного преступления задержана 34-летняя бухгалтер образовательного учреждения. Установлено, что злоумышленница на протяжении четырех лет неправомерно исчисляла для себя завышенную заработную плату.
Ущерб составил порядка 315 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.