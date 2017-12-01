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07:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бухгалтер образовательного учреждения в Хабаровском крае похитила крупную сумму денег

На протяжении четырех лет женщина начисляла себя завышенную зарплату.

Хабаровск, 1 декабря, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с финансами образовательного учреждения. Задержана 34-летняя подозреваемая, которая будучи бухгалтером учреждения, начисляла себе повышенную зарплату, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В рамках оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре установили факт хищения денежных средств со счета организации.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 34-летняя бухгалтер образовательного учреждения. Установлено, что злоумышленница на протяжении четырех лет неправомерно исчисляла для себя завышенную заработную плату.

Ущерб составил порядка 315 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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