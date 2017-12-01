Женщину с наркотиками в желудке задержали в аэропорту Владивостока
Нарушительница проглотила сверток с гашишным маслом и собиралась лететь на Камчатку.
Нарушительница проглотила сверток с гашишным маслом и собиралась лететь на Камчатку.
Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.
Жительница Камчатского края проглотила сверток с гашишным маслом, чтобы вывезти наркотики из Владивостока. Нарушительницу поймали в аэропорту приморской столицы, ей грозит до 20 лет заключения, сообщили ИА PrimaMedia в
Стражам правопорядка женщина пояснила, что находясь в Приморском крае, она приобрела сверток с гашишным маслом для личного потребления и попыталась перевезти его на Камчатский полуостров. Вес изъятого наркотического средства составил порядка 57 граммов.
По данному факту следователями следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупом размере) Максимальная санкция статьи — до 20 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — заключение под стражу. Проводится расследование.