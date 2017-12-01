Женщину с наркотиками в желудке задержали в аэропорту Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

Жительница Камчатского края проглотила сверток с гашишным маслом, чтобы вывезти наркотики из Владивостока. Нарушительницу поймали в аэропорту приморской столицы, ей грозит до 20 лет заключения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Стражам правопорядка женщина пояснила, что находясь в Приморском крае, она приобрела сверток с гашишным маслом для личного потребления и попыталась перевезти его на Камчатский полуостров. Вес изъятого наркотического средства составил порядка 57 граммов.

По данному факту следователями следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупом размере) Максимальная санкция статьи — до 20 лет лишения свободы.