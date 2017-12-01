Энергетики устраняют последствия коммунальной аварии на правобережье

Аварийные бригады Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) приступили к устранению повреждения теплосети в Кировском районе Красноярска.

Порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм произошел ориентировочно в 8:00 пятницы, 1 декабря. Сигнал о произошедшем поступил в оперативно-диспетчерскую службу КТТК в это же время, в течение 7 минут на место выехали аварийные бригады. За время следования бригады в образовавшуюся яму провалился автомобиль, по данным МЧС известно об одном пострадавшем.

На восстановительных работах заняты ремонтный персонал и спецтехника теплотранспортной компании: вакуумные насосы, автокран, экскаваторы, погрузчики и передвижные ремонтные станции. Из-за нарушения трубопровода ограничено движение по улице Вавилова в районе дома № 45.

Для организации дорожного движения на месте порыва дежурят три экипажа ДПС, организован объезд поврежденного участка по улицам Корнетова и Семафорная.

На время работ по локализации повреждения ограничена подача тепла потребителям 74 жилых дома, 13 социальных объектов и 10 административных зданий. В настоящее время уточняется список адресов, где может быть ограничена подача ресурса. Отметим, горячее водоснабжение во всех зданиях сохраняется.