В уральской столице при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Ранним утром в Екатеринбурге произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Бисертская. Около пяти утра загорелась одна из квартир на втором этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали пятерых соседей.

Чтобы сбить пламя огнеборцам пришлось вскрывать дверь горящей квартиры. Спустя полтора часа работы по тушению и проливке были полностью завершены. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили труп мужчины. По словам соседей, погибший проживал вместе с братом, ему было 40 лет.