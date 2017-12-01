Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию в Москве выделят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В уральской столице при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Кроме него никто из жильцов не пострадал.

Ранним утром в Екатеринбурге произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Бисертская. Около пяти утра загорелась одна из квартир на втором этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали пятерых соседей.

Чтобы сбить пламя огнеборцам пришлось вскрывать дверь горящей квартиры. Спустя полтора часа работы по тушению и проливке были полностью завершены. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили труп мужчины. По словам соседей, погибший проживал вместе с братом, ему было 40 лет.

— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Хатико" из Приморья уже три года ждет своего хозяина
Ольга Бузова: Я ухожу со сцены, заканчиваю свою сольную карьеру!
В Пхеньяне обиделись на Россию за поддержку санкций против КНДР
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пожилым людям
Франция обвинила сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Госдеп выступил против российских газопроводов в Европе
Император Японии покинет престол в 2019 году
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь