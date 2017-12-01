В Башкирии школьница убежала от злоумышленников, пытавшихся ее похитить

Накануне в Нефтекамске двое неизвестных — мужчина и женщина, едва не похитили 10-летнюю школьницу. Как сообщает телеканал « ТНТ-Нефтекамск », происшествие произошло в одном из городских дворов посреди рабочего дня.

По словам школьницы, около подъезда к ней подошла подозрительная пара. Они всячески уговаривали девочку пойти с ней, предлагали сладости. Уличив момент, когда на улице не было прохожих, ребенка схватили и попытались насильно посадить в машину. Пятиклассница начала кусаться и брыкаться, закричала. Только чудо помогло избежать похищения — случайно проходившая мимо женщина обратила внимание на происходящее. Злоумышленники прыгнули в синий автомобиль и скрылись.