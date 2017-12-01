В уфимской Черниковке «четырнадцатая» влетела в школьный забор

Водитель «ВАЗ-2114» врезался в школьный забор на пересечении улиц Гончарова и Черниковской.

Из фото видно, что перед легковушки буквально раскорёжило и машина перевернулась на бок. Очевидцы сообщают, что обошлось без жертв. Причины происшествия выясняются.