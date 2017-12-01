В уфимской Черниковке «четырнадцатая» влетела в школьный забор
Обошлось без жертв.
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Обошлось без жертв.
В Уфе первого декабря произошло серьёзное ДТП. Фотографии очевидцев появились в группе «БашДТП».
Водитель «ВАЗ-2114» врезался в школьный забор на пересечении улиц Гончарова и Черниковской.
Из фото видно, что перед легковушки буквально раскорёжило и машина перевернулась на бок. Очевидцы сообщают, что обошлось без жертв. Причины происшествия выясняются.