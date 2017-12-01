В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК «Лига ЖКХ»

Днем 30 ноября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис управляющей компании «Лига ЖКХ».

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, сообщение об инциденте поступило около 15 часов в отдел полиции № 1. Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр. На месте гильз обнаружено не было.

«Сотрудники полиции проверяют поступившую в ОВД информацию о стрельбе, а также устанавливают, каким образом был поврежден стеклопакет. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в полиции.