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08:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК «Лига ЖКХ»

Проводится проверка.

Днем 30 ноября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис управляющей компании «Лига ЖКХ».

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, сообщение об инциденте поступило около 15 часов в отдел полиции № 1. Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр. На месте гильз обнаружено не было.

«Сотрудники полиции проверяют поступившую в ОВД информацию о стрельбе, а также устанавливают, каким образом был поврежден стеклопакет. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в полиции.

Следует напомнить, что ранее у нескольких сотрудников этой же компании испортили автомобили — два подожгли и два разбили молотком.

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