В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК «Лига ЖКХ»
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Днем 30 ноября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис управляющей компании «Лига ЖКХ».
Как рассказали «Уралинформбюро» в
«Сотрудники полиции проверяют поступившую в ОВД информацию о стрельбе, а также устанавливают, каким образом был поврежден стеклопакет. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в полиции.
Следует напомнить, что ранее у нескольких сотрудников этой же компании испортили автомобили — два подожгли и два разбили молотком.