На Южном Урале бизнес-леди обманула банк на 3,5 миллиона
В региональном Главке завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования.
В региональном Главке завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования.
Перед судом предстанет предпринимательница из Нязепетровска. Женщина получила кредит в 3, 5 млн по подложным документам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В 2014 году жительница Нязепетровска обратилась в финансовую организацию получением займа и предоставила банку недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своего предприятия. Получив кредит,
Женщину будут судить по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.