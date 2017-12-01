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08:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале бизнес-леди обманула банк на 3,5 миллиона

В региональном Главке завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования.

Перед судом предстанет предпринимательница из Нязепетровска. Женщина получила кредит в 3, 5 млн по подложным документам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В 2014 году жительница Нязепетровска обратилась в финансовую организацию получением займа и предоставила банку недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своего предприятия. Получив кредит, бизнес-леди потратила его на свои нужды.

Женщину будут судить по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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