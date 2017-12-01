На Южном Урале бизнес-леди обманула банк на 3,5 миллиона

Перед судом предстанет предпринимательница из Нязепетровска. Женщина получила кредит в 3, 5 млн по подложным документам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В 2014 году жительница Нязепетровска обратилась в финансовую организацию получением займа и предоставила банку недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своего предприятия. Получив кредит, бизнес-леди потратила его на свои нужды.