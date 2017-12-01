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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье дымом заполнило калийную шахту

В результате ЧП никто не пострадал.

Утром в пятницу, 1 декабря, на пульт дежурному ЕДДС поступило сообщение о задымлении в старой выработке шахты по добыче калийной соли в Соликамске. ЧП произошло около восьми часов утра. На место немедленно выехали все оперативные службы — пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Причины возникновения задымления уточняются.

Напомним, 16 октября произошел пожар на руднике СКРУ-1 в Соликамске. В шахте находилось около 300 человек. Все шахтеры эвакуировались. Никто не пострадал. Тогда пожар произошел из-за возгорания старых пластиковых труб.

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