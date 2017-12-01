В Прикамье дымом заполнило калийную шахту
В результате ЧП никто не пострадал.
В результате ЧП никто не пострадал.
Утром в пятницу, 1 декабря, на пульт дежурному ЕДДС поступило сообщение о задымлении в старой выработке шахты по добыче калийной соли в Соликамске. ЧП произошло около восьми часов утра. На место немедленно выехали все оперативные службы —
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, сообщили в
Напомним, 16 октября произошел пожар на руднике СКРУ-1 в Соликамске. В шахте находилось около 300 человек. Все шахтеры эвакуировались. Никто не пострадал. Тогда пожар произошел