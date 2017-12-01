В Прикамье дымом заполнило калийную шахту

Утром в пятницу, 1 декабря, на пульт дежурному ЕДДС поступило сообщение о задымлении в старой выработке шахты по добыче калийной соли в Соликамске. ЧП произошло около восьми часов утра. На место немедленно выехали все оперативные службы — пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Причины возникновения задымления уточняются.