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08:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пешехода сбили в центре Владивостока, когда он перебегал дорогу

Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в реанимацию.

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

Водитель автомобиля Toyota Carina сбил пешехода в районе дома № 12 по улице Алеутской во Владивостоке. Мужчина, который перебегал дорогу в неположенном месте, получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Ведется проверка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Как было установлено, 21-летний водитель автомобиля Toyota Carina двигался со стороны Светланской в направлении железнодорожного вокзала. В районе дома № 12 по улице Алеутской молодой человек совершил наезд на пешехода. В результате удара пострадавший получил тяжелые травмы. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в отделение реанимации в ВКБ № 2. Мужчина-пешеход перебегал проезжую часть в 150 метрах от оборудованного подземного пешеходного перехода. Личность пострадавшего устанавливается, его возраст — 35−40 лет.

На момент происшествия стаж вождения водителя Тойоты составил 1 год, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 году не привлекался.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, спровоцировавшие ДТП.

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