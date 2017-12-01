В Петербурге фура высыпала на дорогу гору стекла
Машина просто ехала, а груз просто вывалился.
Машина просто ехала, а груз просто вывалился.
Вчера вечером на перекрестке Коммуны и Рябовского шоссе фура рассыпала стекла. Целый ворох битого стекла лежал на дороге. Во вчерашнем снежном Петербурге его можно было легко принять за осколки льда.
— Мы видели, как это все произошло, — рассказывает Елена Першина. — В него никто не въезжал. Он переезжал через трамвайный путь, не спеша, потом был хлопок и посыпались стекла, похоже на подушку… Вообще такое чувство было, что вырвало дно.
«Жаль стекла», — говорят одни подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.
«Жаль водителя, нехило попал», — отвечают другие.
Но осведомленные обитатели Сети уверяют, что товар застрахован, так что водителю ничего выплачивать не придется. К тому же это уже не первый подобный случай с этими машинами.