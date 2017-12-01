В Петербурге фура высыпала на дорогу гору стекла

Вчера вечером на перекрестке Коммуны и Рябовского шоссе фура рассыпала стекла. Целый ворох битого стекла лежал на дороге. Во вчерашнем снежном Петербурге его можно было легко принять за осколки льда.

— Мы видели, как это все произошло, — рассказывает Елена Першина. — В него никто не въезжал. Он переезжал через трамвайный путь, не спеша, потом был хлопок и посыпались стекла, похоже на подушку… Вообще такое чувство было, что вырвало дно.

«Жаль стекла», — говорят одни подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

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«Жаль водителя, нехило попал», — отвечают другие.